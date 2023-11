La strana luce bianca avvistata nei cieli di Milano e non solo

Una strana luce bianca in cielo, attorno alle 19.30 di sabato 18 novembre, ha catturato l'attenzione di migliaia di persone nel nord Italia e anche nel Milanese (vedi foto). L'alone bianco, una serie ci cerchi concentrici, è rimasto in cielo per quasi 5 minuti prima di scomparire di nuovo. Non si tratta certo della manifestazione della presenza di vite aliene. Due spiegazioni possibili arrivano dagli esperti dei cieli di 3bMeteo.

"Diverse segnalazioni si sono avute sui social circa uno strano alone di colore bianco molto luminoso apparso in cielo attorno le 19,30. Le segnalazioni maggiori riguardano soprattutto il Nord Ovest. Tuttavia - scrive 3bMeteo - il fenomeno è stato visibile anche all'estero in particolare tra Spagna e Portogallo. Tra le ipotesi potrebbe trattarsi di un'esplosione di componenti del razzo Strarship di SpaceX o di un test di un lancio del missile M51 dalla Francia".