Perché c'erano delle luci insolite nel cielo di Milano

Strane luci nel cielo di Milano giovedì sera. Il buio è stato illuminato da fasci chiari. A segnalarlo diversi lettori di MilanoToday che hanno visto la scena in diverse zone della città. Le luci sarebbero apparse poco dopo la mezzanotte, per poi dileguarsi dopo mezz’ora.

Secondo alcuni utenti di TikTok, le luci misteriose provenivano da nord ovest. Altri hanno commentato: “Sembrano proprio extraterrestri”. Dai video si vedono i fasci di luce che si posizionano formando un cerchio. In realtà niente di tutto questo. Gli alieni non c'entrano. Con molta probabilità si tratta dell'effetto di un 'light-show' della Milano fashion week. Non a caso, proprio quattro anni fa in questo periodo, i cittadini milanesi avevano notato una scena simile nel cielo.