Luci di Natale: per corso Buenos Aires trovato lo sponsor

Manca pochissimo per confermare, anche nel 2021, le luminarie in corso Buenos Aires. E' ancora aperto il bando per la sponsorizzazione delle luci di Natale in molte aree della città di Milano e, fino ad ora, non v'era notizia che qualche azienda avesse risposto per l'arteria commerciale più lunga. Ma ora Confcommercio rende noto che Nhood, società immobiliare a capo della cordata che realizzerà il progetto di riqualificazione urbana di piazzale Loreto, intende sponsorizzare le luminarie sul corso (ed anche in corso Venezia).

Gli uffici di via Larga non hanno ancora risposto ma gli 'attori' sono tutti fiduciosi. "Illuminare quasi tre chilometri della città di Milano durante queste festività è per noi una grande opportunità con cui contribuiamo allo spirito del Natale dei milanesi, dei commercianti e, speriamo, di tanti nuovi visitatori", commenta Marco Balducci, ceo di Nhood Services Italy: "Con questa cascata di luci confermiamo il nostro impegno verso Milano e in particolare verso questa zona, che ci siamo presi la responsabilità di trasformare attraverso la realizzazione di una piazza nuova, a cielo aperto, inclusiva e accessibile".

Dai commercianti soddisfazione "per essere riusciti anche quest’anno ad assicurare, senza costi per gli operatori commerciali, l’illuminazione natalizia per l’intero corso Buenos Aires con i Caselli di Porta Venezia e corso Venezia, nel solco ormai di una tradizione che dura dal Natale 2014", le parole di Gabriel Meghnagi, presidente di Ascobaires.