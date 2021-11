Nel quadrilatero della moda di Milano si accendono le luci di Natale

Il centro di Milano torna ad agghindarsi di luci in vista del Natale. Succede nel Quadrilatero, dove martedì 23 novembre l'Associazione degli Amici di via della Spiga alle 19 e 30 inaugura lo spettacolo di decorazioni e illuminazioni natalizie nella via che collega via Manzoni con corso Venezia e nella vicina via Delle Forze Armate.

L'allestimento, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con il supporto di Ralph Lauren, celebra l'apertura al numero 5 di via della Spiga, di un negozio cielo-terra, un bar con ingresso indipendente e giardino sul retro.

"Il Palazzo - spiega l'Associazione - ha valore storico per Milano, un tempo patrimonio del Pio Albergo Trivulzio, oggi riqualificato da Ralph Lauren per portare energia nuova nel 'salotto del Quadrilatero', un'energia che innescherà altra energia nell'intero distretto commerciale del centro".