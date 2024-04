È morto il dottor Luigi Cangiotti, noto e apprezzato chirurgo per lungo tempo responsabile del dipartimento chirurgico dell'istituto clinico San Rocco di Ome, Brescia. Il medico si è spento all'età 74 anni.

Luigi Cangiotti, racconta BresciaToday, era originario di Milano da dove si era trasferito nel Bresciano negli anni '90. Ha lavorato fino alla pensione per gli ospedali bresciani del gruppo San Donato. Un servizio che ha svolto per decenni, lasciando solo bei ricordi. Ne sono testimonianza i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla moglie Giuseppina e ai figli Massimo e Francesca.

"Un medico serio e assurdamente affabile. A suo modo un gigante buono, gentile e disponibile. Dedito alla professione anche quando non più supportato da una salute favorevole", così il dottor Cangiotti viene ricordato dai colleghi di ospedale. Alla profonda stima di chi aveva lavorato con lui in corsia, si aggiunge la gratitudine dei pazienti: "Mi ha salvato la vita dandomi la possibilità di credere nelle mie forze e poter a mia volta dare vita alla mia creatura", si legge ancora tra tantissime testimonianze di affetto.

I funerali del dottor Cangiotti saranno celebrati mercoledì 10 aprile nella basilica di Santa Maria Assunta a Botticino (Brescia), dove il medico viveva con la famiglia.