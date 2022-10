Il comune taglia le luminarie natalizie per aiutare le famiglie in difficoltà

Molte meno luminarie per le strade ma un aiuto concreto a chi non riesce a saldare le bollette. Il comune di Corbetta (hinterland ovest di Milano) ha deciso di destinare i fondi messi a bilancio per le luminarie natalizie per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del caro energia.

In totale il municipio guidato dal sindaco Marco Ballarini (lista civica di centrodestra) ha deciso di destinare 80mila euro all'iniziativa. "Un gesto concreto in quest'anno di aumenti dei costi e crisi energetica, e riteniamo doveroso restare accanto ai nostri cittadini e alle nostre famiglie di Corbetta concedendo loro nuovi aiuti economici", ha puntualizzato il primo cittadino.

Non la prima volta che Corbetta aiuta i propri concittadini in questi anni segnati da covid e guerra in ucraina: tra il 2020 e il 2021 la giunta Ballarini ha aiutato con oltre 2milioni i euro oltre mille famiglie, altri 129mila euro (oltre a esenzioni) sono andati a sostegno di commercianti e imprese. Meno luminarie ma l'atmosfera natalizia non mancherà: "Abbiamo già un ricco programma di idee e di iniziative per vivere appieno il Natale con un'atmosfera magica, e sveleremo presto una super accensione, un 'luminoso' evento in grande stile", ha assicurato Ballarini.