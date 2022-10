I Comuni che risparmieranno sulle luminarie di Natale

Sono sempre di più i Comuni del Milanese che stanno decidendo di non accendere le luminarie di Natale, nel 2022, per risparmiare e tagliare i costi dell'energia elettrica. Due di questi sono Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. In quest'ultimo Comune, il neo eletto sindaco Francesco Squeri (liste civiche) stima un risparmio di almeno 60mila euro, che saranno dirottati per aiutare le famiglie. Identica linea per il primo cittadino di Peschiera, Augusto Moretti, di centrodestra.

Nei giorni scorsi un altro caso era stato quello di Corbetta, dalla parte opposta geograficamente: qui il sindaco Marco Ballarini, di centrodestra, stima un risparmio di 80mila euro, cifra che era già stata messa a bilancio, e che verrà utilizzata per sostenere famiglie e commercianti alle prese con il caro bollette. A Binasco, nel Sud Milano, la sindaca di centrosinistra Liana Castaldo ha già annunciato che le luminarie di Natale verranno ridotte.

Luminarie a Milano

E nella città di Milano? Sotto la Madonnina non si rinuncerà totalmente alle luminarie natalizie, ma con ogni probabilità gli orari saranno ridotti, ad esempio in corso Buenos Aires, dove i commercianti sono comunque propensi a non toglierle del tutto. Confcommercio sta riflettendo su luminarie "innovative", ad esempioi con luci a led o pannelli solari per alimentarle. E non vorrebbero rinunciare alle luminarie (non lo hanno fatto nemmeno durante la pandemia covid) i negozianti di Brera. Mentre sul Naviglio Grande le luci di Natale sono a rischio, perché l'associazione locale è propensa a non spendere soldi per un'illuminazione puramente estetica in questo periodo di crisi.