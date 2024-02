A Milano ci sarà un luna park con giostre ed eventi

A Milano torna il Luna Park di Parco Sempione. Le attrazioni verranno inaugurate il 10 febbraio alle 15 e resteranno al parco fino al 10 marzo. Il luna park è aperto a tutti nei giorni feriali dalle 14 alle 19.30 e nei festivi e pre festivi dalle 10 alle 20. Al Parco Sempione verranno installate 62 attrazioni che coloreranno Milano, tra via Gadio e l’Arena Civica.

Novità di questa edizione è l’Explorer, una giostra all’insegna dell’adrenalina. Saranno nuovamente presenti l’Espana e il Max che mancavano al luna park da qualche anno. Non solo giostre. Tra le installazioni anche gli angoli dedicati allo street food.

Diversi anche gli eventi tra cui, l’8 marzo, in occasione della festa della donna, la mascotte del luna park distribuirà le mimose a tutte le visitatrici insieme a uno sconto per le attrazioni. In calendario anche una giornata dedicata alle persone con disabilità che potranno accedere al luna park in forma gratuita.