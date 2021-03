Torna la primavera e lo spettacolo dell'Hanami: ecco gli angoli fioriti più belli di Milano

Magnolie e ciliegi in fiore regalano uno spettacolo unico in questa stagione

Rosa e bianco. Sono i colori dei ciliegi e delle magnolie in fiore che segnano l'inizio della primavera. Anche a Milano si può fare Hanami (usanza giapponese di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi), basta cercare gli angoli giusti della città.

La collina dei ciliegi di viale Sarca

Molto consigliata è la Collina dei Ciliegi di viale Sarca, zona Bicocca. In questo angolo verde di Niguarda si può passeggiare sulla collina-giardino alta circa 25 metri e ricavata negli ex impianti Pirelli. Il parco conta la presenza di circa 6mila arbusti, tra cui Prunus serrulata "Kanzan", Prunus serrulata avium e il Prunus subhirtella, tutte varietà di ciliegi da fiore. La superficie complessiva del parco è di 30mila metri quadrati. Attualmente (18 marzo 2021) stanno sbocciando i primi fiori.

Lo spettacolo della primavera al Monte Stella

Anche gli alberi della Montagnetta di San Siro si stanno vestendo a festa per la bella stagione. Percorrendo i sentieri della collina — realizzata con le macerie provocate dai bombardamenti angloamericani della seconda guerra mondiale — ci si può imbattere nei giochi di colore provocati dalla fioritura degli alberi.

Le magnolie di Piazza Tommaseo

Parchi e colline in fiore, ma non solo. In questi giorni le magnolie in fiore di Piazza Tommaseo (zona Conciliazione) stanno regalando un vero e proprio spettacolo della natura con i loro toni rosa-fucsia.

Altri angoli fioriti di Milano

Un altro luogo dove ammirare coloratissimi fiori, poi, è la biblioteca degli alberi di Porta Nuova, ricca di oltre 90mila piante, con circa 45mila bulbi. Qui ad essere variopinti sono soprattutto i prati, dove sono stati seminati bellissimi fiori di campo.

I ciliegi, ma anche le profumatissime magnolie, sono visibili in tantissimi luoghi della città, da CityLife al giardinetto della chiesa Beata Vergine Addolorata di San Siro, da Sant'Eustorgio alla corte di Santa Maria delle Grazie. E ancora piazza Santo Stefano, via San Marco, piazza Sant'Eufemia, i giardini di Porta Venezia e le famosissime magnolie dietro al Duomo.

Cos'è l'Hanami

Il termine nipponico 'hanami' indica la tradizione, praticata nel Sol Levante, di godere della fioritura primaverile degli alberi e, in particolare, dei ciliegi, in giapponese 'sakura'. Si tratta di un vero e proprio momento di contemplazione della bellezza della natura, che permette anche di mettere un freno ai ritmi frenetici osservati in città.

La fioritura in Giappone viene intesa come un momento ricco di significati ontologici, associato alla rinascita, la sorpresa, la precarietà esistenziale. Per celebrarla i giapponesi organizzano una vera propria festa, con tanto di pic-nic all'ombra degli alberi, ma anche spazi di meditazione. Ogni anno dalle metropoli del Sol Levante milioni di persone migrano verso le 60 località più celebri per i loro ciliegi fioriti.