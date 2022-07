Qual è il 'luogo milanese del cuore' della classifica Fai

Al primo posto della classifica lombarda, ancora provvisoria, 'I luoghi del cuore 2022' del Fai, c'è il villaggio operaio di Crespi d'Adda a a Capriate San Gervasio (Bg), patrimonio Unesco, non lontano da Milano. Subito dopo, in seconda posizione, c'è un luogo milanese, il Circolo Combattenti e Reduci, simbolo, amatissimo della vecchia Milano.

La classifica 'I luoghi del cuore del Fondo per l'ambiente italiano arriva all'undicesima edizione. I 300.000 voti online e cartacei finora arrivati portano all’attenzione dell’Italia, attraverso il Fai, oltre 25mila luoghi unici per storia, arte e natura, che restituiscono l’immagine di un Paese straordinario. Confermata anche quest'anno, scrivono gli organizzatori, la partecipazione larga e appassionata degli italiani, che vedono in questo progetto uno strumento concreto per valorizzare il proprio territorio, e soprattutto di tanti comitati - 101 già attivi in 15 regioni - con Lombardia e Sicilia ai primi posti, per il momento, per numero di voti raccolti. Ma fino al termine dell’iniziativa – si potrà votare fino al 15 dicembre 2022 – la classifica è in continua evoluzione, con nuovi comitati che si registrano e mobilitazioni che nascono ogni giorno, e tutto può ancora cambiare.

La storia del Circolo Combattenti e Reduci

Vicino alla zona di Paolo Sarpi, il Circolo si insediò nel 1919 all’interno dell’antico Dazio di Porta Volta. Qui, ogni giorno accoglie i suoi ospiti all’ombra di un grande glicine che domina il giardino. Oltre a essere un punto di riferimento per l’intero quartiere, vi si intrecciano generazioni e vi si mantengono tradizioni attraverso la commemorazione delle ricorrenze storiche, le manifestazioni culturali e le attività artistiche.

All’interno del Casello daziario e del suo giardino, si ritrovano i soci veterani, che frequentano il circolo da più di quarant’anni, e i ragazzi più giovani alla ricerca di racconti sulla Milano di un tempo. Un luogo segreto ricco di memoria, resistente al cambiamento e alle mode della città, il cui giardino, cuore pulsante del Circolo, rischia di essere distrutto con la realizzazione di un nuovo progetto urbanistico.

Gli altri 'luoghi del cuore' lombardi

Sempre nella Bergamasca, ampiamente segnalato anche il Santuario e Chiesa rupestre di San Vittore Martire, situato a Brembate (Bg). Segue la Cappella di San Rocco a Villongo, sempre in provincia di Bergamo, costruita agli inizi del XIV secolo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Villongo S. Filastro, dove è custodito un ciclo di affreschi realizzati dal pittore bresciano Girolamo di Romano.

Tra i beni più segnalati in Lombardia anche la Strada della Forra, che prende il nome dalla forra scavata dal torrente Brasa nel territorio di Tremosine sul Garda (BS); la Chiesa di San Lazzaro, situata fuori le mura antiche di Pavia, lungo la via Francigena; la Brughiera del Gaggio, un 'museo della biodiversità a cielo aperto' nel Comune di Lonate Pozzolo (Va); e il Deposito tram interurbani Atm, costruito nel 1926 dalla Stel (Società Trazione Elettrica Lombarda) a Desio (Mb).