Il luogo giusto per gustare una cena di pesce indimenticabile durante le festività è a Milano

Con le festività alle porte, in molti si chiedono come poter trascorrere delle serate indimenticabili per concludere l’anno passato e iniziare quello nuovo al meglio.

Prodotti di alta qualità

Il ristorante Assunta Madre si trova a pochi passi da Piazza della Repubblica, in via Vittor Pisani 2 a Milano. Grazie al suo ambiente raffinato ed arredato con gusto, trasmette una sensazione di calore ed eleganza ai suoi ospiti. Non è un caso che l'attività gastronomica, presente anche a Roma e Porto Cervo, sia conosciuta in tutto il mondo. E' la location preferita da imprenditori, attori e personaggi dello star system internazionale.

Il ristorante offre menù a base di pesce freschissimo e di alta qualità, sapientemente lavorato dallo Chef Franco Boisi. Quest'ultimo, insieme al suo staff, propone quotidianamente un’offerta sempre diversa in base al pescato del giorno, preparando menù pensati per far risaltare e valorizzare i sapori delle materie prime.

Gli ospiti potranno, così, gustare tutti i tipi di sapore del mare: crudo, alla griglia, al sale, o in qualunque altro modo desiderato. Ad accompagnare le prelibatezze ci saranno vini e bollicine davvero esclusivi grazie alla fornita e ricercata cantina.

La location per una cena esclusiva

Assunta Madre è il luogo perfetto per trascorrere cene indimenticabili. Il ristorante si presta all'organizzazione di cene aziendali di alto livello grazie alla presenza della sala privè. Quest'ultima, accessibile solo tramite ascensore privato, ospita un bar e una sala che può accogliere più di 60 persone.

Per chi volesse trascorrere un capodanno esclusivo ed elegante, il 31 dicembre Assunta Madre è pronta ad accogliere in modo impeccabile i propri ospiti. La serata si avvarrà dell'accompagnamento musicale di un dj set. Il menù, inoltre, sarà alla carta per lasciare la massima libertà di scelta al cliente. Non mancheranno bollicine e vini pregiati, oltre ad un accurato servizio del personale di sala.

Il ristorante è attento ai desideri dei suoi ospiti, per ciò quotidianamente vengono rispettate tutte le esigenze alimentari.

Come prenotare

Chi ha intenzione di riservare dei posti in occasione di un evento esclusivo o di prenotare il tavolo per il 31 dicembre, dovrà contattare i seguenti numeri: 02.6706138 o 366.4308883, oppure visitare il sito di Assunta Madre.