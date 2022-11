Il sindaco di Milano dichiara lutto cittadino

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala proclamerà una giornata di lutto cittadino per la morte di Luca Marangoni, il 14enne investito e ucciso da un tram a Milano mentre in bicicletta stava andando a scuola. "Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero - ha scritto il primo cittadino - è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino". Sala ha annullato tutti gli impegni pubblici della giornata.

Anche l'assessore Marco Granelli ha annunciato il suo dolore e la vicinanza alla famiglia sui socia. "Oggi Luca, mentre si recava a scuola in bici è finito sotto il tram che viaggiava nella sua corsia in via Tito Livio. Una mattina molto triste per la nostra città", ha scritto. "Sto seguendo i fatti - prosegue il messaggio - attraverso la polizia locale che è sul posto dal primo momento. La mia vicinanza alla famiglia e ai compagni di scuola, ora dobbiamo essere tutti stretti intorno a loro e al loro immane dolore".

L'incidente in via Livio

Il giovanissimo è stato travolto e ucciso da un tram Atm in via Tito Livio, zona Calvairate a Milano. Il minore, italiano, stava andando a scuola in bicicletta quando è finito sotto un tram, a meno di 100 metri dal liceo Einstein, dove frequentava la 1D. L'incidente (qui la ricostruzione) è avvenuto attorno alle 8.15 di martedì, all'angolo con via Marcellino Ammiano, non lontano da via Alberto Einstein, dove si trova, appunto, il liceo scientifico della vittima che ha osservato un minuto di silenzio alle 11.30. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del giovanissimo ciclista da sotto il tram. Per il piccolo non c'era nulla da fare. Il personale sanitario, arrivato in codice rosso su automedica e ambulanza, non ha potuto fare nulla per salvare il 14enne, morto sul colpo. Soccorso invece, per un malore, il tranviere 45enne.