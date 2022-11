Giovedì ci sarà il lutto cittadino a Milano

Giovedì 17 novembre, in occasione della celebrazione dei funerali di Luca Marengoni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato per l’intera giornata il lutto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione della comunità. Alle esequie sarà presente il Civico Gonfalone e presso le sedi comunali la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta. Le esequie si terranno alle 11 nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo di viale Argonne 56.

I genitori del 14enne, che per la sua passione per la natura voleva iscriversi a Legambiente, hanno chiesto di piantare alberi in memoria del giovane studente. Lo ha raccontato la stessa associazione, spiegando di essere stata contattata dalla mamma e dal papà di Luca, che invitano coloro i quali volessero fare un atto simbolico per ricordare il ragazzo a donare a Legambiente Lombardia, che userà i fondi per la messa a dimora di alberi.

Gli estremi per la donazione sono: Legambiente Lombardia Onlus, Iban IT10 F050 1801 6000 0001 1024 700 presso Banca Etica, specificando l'oggetto "donazione per Luca Marengoni". L'associazione ambientalista - si legge in una nota - "si unisce al dolore per la perdita di Luca e ringrazia i familiari e tutti quanti vorranno contribuire attraverso la nascita di nuovi alberi al ricordo di un ragazzo che tanto amava la natura e la sua tutela".