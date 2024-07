Metro M1 ferma a Milano: rossa chiusa per un "problema sulla linea"

Disagi venerdì mattina sulla metro rossa di Milano. Poco dopo le 8, stando a quanto comunicato dalla stessa Atm, la circolazione sulla M1 è infatti stata sospesa tra le fermate di Pagano e Rho Fiera.

"M1 è chiusa tra Pagano e Rho Fiera. Stiamo risolvendo un problema lungo la linea", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte. "Sono in arrivo bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta sospesa. Da Milano per raggiungere Rho Fiera potete usare le linee S. Considerate maggiori attese e tempi di viaggio più lunghi sul resto della linea", si legge sul sito di Atm.

Sulla M2, la verde, invece, i treni viaggiano a velocità limitata tra Cimiano e Crescenzago, con un aumento dei tempi di viaggio nelle due direzioni, per un cantiere.