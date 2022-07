La metro "perde" un pezzo: lavori sulla M2, niente treni

Addio metro. Almeno per un po'. Dal 31 luglio al 4 settembre, come si legge sul sito di Atm, i treni della metro M2 in servizio tra Cascina Gobba e Cologno Nord saranno sostituiti dai pullman per permettere dei lavori di ammoderamento della linea verde, che ormai ha 50 anni.

"I treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord per tutta la durata del servizio", ha fatto sapere l'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino. Mentre "a Cascina Gobba, i treni da e per Gessate sono sempre al binario 3".

Fermate dei bus BM2

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII

Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua

Cologno Nord: davanti alla stazione M2

Fino al 30 luglio, invece, la metro è sostituita da bus tra Cascina Gobba e Gessate ma soltanto dopo le 22.

Queste le partenze degli ultimi treni da e per Gessate

Da Cascina Gobba l’ultimo treno per Gessate parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:32

sabato e festivi alle ore 21:30

Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:31

sabato e festivi alle ore 21:33