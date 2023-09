Milano, metro "tagliata" per un mese: le fermate chiuse e le modifiche di Atm

Operai al lavoro e fermate chiuse. Da lunedì 25 settembre a giovedì 26 ottobre, dopo le 22:30 la metro M2 è chiusa tra Crescenzago e Cologno e tra Crescenzago e Vimodrone. I treni - ha fatto sapere Atm sul proprio sito - sono sostituiti dai bus Bm2.

"Abbiamo programmato la posa dei cavi e degli impianti della nuova rete di alimentazione sul viadotto di Cascina Gobba. Nello stesso periodo, la società Terna svolgerà la manutenzione di un elettrodotto che sovrasta la ferrovia", ha informato l'azienda che gestisce il trasporto pubblico. Dal 25 settembre al 26 ottobre saranno quindi off limits le fermate di Cascina Gobba e Cologno sud, centro e nord e quella di Vimodrone.

Queste le modifiche di Atm

Per spostarsi tra Milano e Gessate

• Se arrivate da Milano, a Crescenzago prendete i bus fino a Vimodrone o Cascina Burrona. Da lì proseguite in metrò

• Se arrivate da Gessate, a Cascina Burrona prendete i bus fino a Crescenzago. Da lì proseguite in metrò

Per spostarsi tra Milano e Cologno

• Se arrivate da Milano, a Crescenzago prendete i bus verso Cologno Nord

• Se partite da Cologno, prendete i bus BM2 e scendete a Crescenzago. Da lì proseguite in metrò

Per spostarsi tra Cologno e Gessate

• Scendete a Cascina Gobba e cambiate bus: dal piazzale partono sia quelli per Cologno sia quelli per Cascina Burrona

Tra Gessate e Vimodrone usate il metrò

Tra Vimodrone e Gessate la linea è aperta e servita dai treni come al solito.

A Cascina Burrona

• Per Gessate o per Vimodrone, i treni viaggiano come al solito

• Per Milano, prendete i bus fino a Crescenzago

Questi gli orari degli ultimi treni prima dell’interruzione tra Crescenzago e Cologno Vimodrone:

• Da Crescenzago l’ultimo treno per Cologno Nord parte alle ore 22:21

• Da Crescenzago per Gessate parte alle ore 22:14

• Da Cologno Nord per Milano

o dal lunedì al sabato parte alle ore 22:07

o la domenica parte alle ore 22:14

• Da Vimodrone per Milano

o dal lunedì al sabato parte alle ore 22:18

o la domenica parte alle ore 22:00

Queste le fermate dei bus:

• Crescenzago: i bus fermano in via Palmanova

• Cascina Gobba: i bus fermano davanti alla stazione M2

• Cologno Sud: i bus fermano in via Papa Giovanni XXIII

• Cologno Centro: i bus fermano in via dalla Chiesa/via dall’Acqua (alla fermata della 702)

• Cologno Nord: i bus fermano davanti alla stazione

• Vimodrone: i bus fermano sulla strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci

• Cascina Burrona: i bus fermano davanti alla stazione M2