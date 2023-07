Tre fermate della M2 chiuse per lavori: niente metro, le modifiche al servizio Atm

La M2 perde un pezzo. Da domenica sulla metro verde di Milano sono infatti chiuse per lavori le stazioni di Cologno Sud, centro e Nord. "È in corso la fase finale del cantiere di rinnovo dei binari sulle diramazioni di Gessate e Cologno Monzese della M2. Il cantiere si chiuderà ai primi di settembre, quando avremo posato gli ultimi 3 chilometri di nuovi binari su un totale di 20 chilometri", ha fatto sapere Atm.

"La M2 risale al 1969 e ha oltre cinquant’anni. Nel 2019 abbiamo approvato un programma senza precedenti per rinnovare l’infrastruttura ferroviaria", hanno ricordato dall'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino. "Comprendiamo i disagi e siamo impegnati per contenerli. Abbiamo organizzato i lavori in modo da evitare la completa interruzione della linea. E lavoriamo nel pieno rispetto delle normative di cantiere a tutela dei residenti delle zone vicine alla ferrovia", hanno assicurato da Foro Bonaparte.

Da domenica fino al 3 settembre - per un totale di 35 giorni - "I treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Cologno Nord per tutta la durata del servizio", ha annuncito Atm.

Queste le fermate dei bus:

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Cologno Sud: via Papa Giovanni XXIII

Cologno Centro: via dalla Chiesa/via dall’Acqua

Cologno Nord: davanti alla stazione M2

"Nelle ore di punta i bus viaggeranno con frequenze tra i 4 e i 5 minuti dal lunedì al venerdì, e tra i 7 e gli 8 minuti il sabato. Durante il resto della giornata, i bus viaggeranno con una frequenza tra i 10 e gli 11 minuti. Di domenica e festivi i bus avranno una frequenza tra i 10 e gli 11 minuti Le condizioni del traffico automobilistico potrebbero influenzare i tempi di percorrenza e le frequenze programmate", si legge sul sito di Atm.

"Ricordiamo che dal 30 luglio al 3 settembre le stazioni di Cologno Sud, Cologno Centro e Cologno Nord saranno chiuse al servizio passeggeri per effettuare gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito della riqualificazione generale della linea M2 da parte di Atm", l'avviso del comune di Cologno.