Lavori in metro e la verde M2 'perde un pezzo' (ma ci saranno i bus sostitutivi)

Lavori e qualche piccolo, inevitabile disagio. Dal 19 al 25 aprile, stando a quanto comunicato da Atm, sulla linea verde della metropolitana saranno effettuati "degli interventi per la realizzazione di un sottopasso all’interno del cantiere per la riqualificazione della stazione di Bussero".

Per permettere agli operai di lavorare "i treni fanno capolinea a Cassina de’ Pecchi" e tra le stazioni di Villa Fiorita e Gessate saranno attivi dei bus sostitutivi per compensare la mancanza delle metropolitane.

Questi gli orari forniti da Atm:

- da lunedì 19 a venerdì 23 aprile, dalle 22:30 a fine servizio

- sabato 24 aprile, dalle 21:30 a fine servizio

- domenica 25 aprile, dall’inizio del servizio fino alle 11 circa e dalle 21:30 a fine servizio.

"Cambiate a Villa Fiorita per proseguire il viaggio. Se arrivate da Milano con il metrò, scendete a Villa Fiorita e prendete i bus verso Gessate. Se arrivate da Gessate con i bus, scendete a Villa Fiorita e proseguite verso Milano con i treni", i consigli dell'azienda di Foro Bonaparte. Per chi è diretto a Cassina de' Pecchi, invece, nessun cambiamento.

Ultime partenze dei treni

Da Cassina de’ Pecchi l’ultimo treno per Gessate parte:

alle 22:06 da lunedì 19 a venerdì 23 aprile

alle 21:07 sabato 24 aprile

alle 21:14 domenica 25 aprile

Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

alle ore 21:56 da lunedì 19 a venerdì 23 aprile

alle ore 21:04 sabato 24 aprile

alle ore 21:12 domenica 25 aprile

Orari dei bus sostitutivi

Da Villa Fiorita i bus per Gessate partono:

da lunedì 19 a venerdì 23 aprile alle 22:30, 23:05, 23:40, 00:15, 00:50 e 1:25

sabato 24 aprile alle 21:31, 21:55, 22:23, 22:53, 23:23, 23:53, 00:23, 00:53 e 01:24

domenica 25 aprile la mattina alle 06:19, 06:49, 07:19, 07:49, 08:19, 08:51, 09:21, 09:51, 10:21, 10:51 e 11:21; la sera alle 21:38, 22:02, 22:31, 22:57, 23:27, 23:53, 00:23, 00:53 e 01:24

Da Gessate i bus per Villa Fiorita partono:

da lunedì 19 a venerdì 23 aprile alle 21:55, 22:30, 23:05, 23:40, 00:15 e 00:50

sabato 24 aprile alle 21:13, 21:55, 22:21, 22:49, 23:19, 23:49, 00:19 e 00:49

domenica 25 aprile la mattina alle 05:47, 06:17, 06:47, 07:17, 07:47, 08:18, 08:49, 09:20, 09:50, 10:20 e 10:50; la sera alle 21:06, 21:32, 22:02, 22:28, 22:57, 23:23, 23:53, 00:19 e 00:49

Fermate dei bus

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita)

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea

Gorgonzola: piazza Europa

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita)

Gessate: davanti al piazzale della stazione