Perché la M4 sarà chiusa per sette giorni consecutivi

Stazioni chiuse, scale mobili ferme ma i treni andranno comunque avanti e indietro. Resterà chiusa per sette giorni consecutivi la M4 di Milano. Uno stop per permettere ai tecnici di effettuare l e ultime verifiche per l'inaugurazione "totale" della linea.

"Stiamo svolgendo le attività necessarie in vista dell’apertura completa della linea. Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura - che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni - e delle prove di circolazione richieste dal Ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus", ha ricordato Atm sul proprio sito e sull'app. La blu sarà chiusa il 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aprile e sarà sostituita dai bus.

Dopo i test seguiranno 60 giorni di pre esercizio su tutta la linea. In questo periodo non sarà necessario interrompere la metropolitana. Il debutto della M4, comunque, dovrebbe arrivare nell’autunno del 2024, ma la data precisa al momento non è stata comunicata. Al momento sono aperte le otto stazioni di San Babila, Tricolore, Dateo, Susa, Argonne, Forlanini, Repetti e Linate. Dopo, per completare le 21 fermate toccherà a Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3, Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo.

Orari e frequenze dei bus BM4

Frequenze da lunedì a venerdì

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Frequenze il sabato e festivi

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Orari da Duomo per Linate

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45