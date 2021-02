Milano, lavori quasi terminati: ecco com'è la stazione di Linate della metropolitana M4

Manca qualche dettaglio ma la stazione della metropolitana M4 di Linate è praticamente finita. In questi giorni gli operai stanno lavorando per installare i tornelli di ingresso alle banchine mentre stanno proseguendo i test sui treni della nuova linea che porteranno alle autorizzazioni ministeriali, anche in questo caso (come sulla lilla) i convogli saranno senza conducente.

Entro aprile la società M4 dovrebbe consegnare la prima mini tratta della nuova metropolitana che unirà la stazione di Forlanini Fs all'aeroporto cittadino. Totale? Tre fermate. Per il momento, tuttavia, non è stato reso noto quando verrà inaugurata la tratta. Non solo: non è chiaro se la nuova linea verrà messa in funzione nelle prossime settimane dato che il traffico aereo a Linate è ai minimi e per Palazzo Marino potrebbe non essere conveniente in termini di rapporto costi-benefici.

Il resto della linea, comunque, verrà aperto prossimamente. Nel 2022 verrà aperto il tratto fino a Dateo e a settembre fino a San Babila. L'intera struttura, salvo imprevisti, potrebbe entrare in funzione entro la fine del 2023. Non è ancora chiaro se ci saranno ritardi legati alla stazione di De Amicis dove sono stati trovati alcuni resti archeologici.

La M4 sulla mappa delle metro

Nel frattempo la M4 è comparsa sulle nuove mappe della metropolitana di Milano: i “lenzuoli di carta” che campeggiano nelle stazioni della metro.

Una linea nuova ma non solo, nell'ultima versione del documento compaiono anche le linee suburbane gestite da Trenord. Il documento, inoltre, è stato completamente ridisegnato dai grafici di Atm: è stato abbandonato il “tratto spigoloso" che caratterizzava le mappe dal 1999 in favore di un design più morbido e arrotondato.

