Quando apre tutta la M4 (e quali saranno le fermate)

Obiettivo 21 fermate. Non si fermano i lavori per la M4 di Milano, la nuova metro meneghina che punta a collegare i quartieri a est con quelli a sud ovest. Martedì scorso sono state inaugurate le ultime due stazioni - Tricolore e San Babila - che hanno ufficializzato lo sbarco della blu in centro e il collegamento diretto con l'aeroporto di Linate, ora raggiungibile in una decina di minuti.

Il primo passo era invece stato compiuto il 26 novembre del 2022, quando avevano aperto le prime sei stazioni: dal capolinea al city airport a piazzale Dateo, passando per Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. Al momento sono quindi otto le stazioni della M4 aperte e in funzione.

Ma la quinta linea metropolitana di Milano non si fermerà lì. Le altre fermate hanno infatti già un crono programma da rispettare e la M4 conterà in totale 21 stazioni, fino all'altro capolinea di San Cristoforo. Dopo San Babila toccherà alla fermata Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Poi entro il 2024 - quindi il prossimo anno - saranno inaugurate tutte le stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della blu: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo.

"Il lavoro su M4 non è finito: entro l'anno prossimo apriremo tutto il resto della linea, che vuol dire 15 chilometri e 21 fermate. Quando apriremo fino a San Cristoforo, secondo le nostre valutazioni, si arriverà a 86 milioni di transiti all'anno sull'intera linea delle metropolitane milanesi", le previsioni del sindaco Beppe Sala proprio durante l'inaugurazione di San Babila. "Per una città come Milano è un numero incredibile ma è quello che serve se vogliamo mantenere questa città nel novero delle città internazionali, moderne, che guardano avanti. Credo - aveva proseguito - che questo sia nella volontà e nell'attenzione di tutti noi".

Lui stesso, mercoledì, aveva anche voluto porre l'accento sul nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto e il centro. "Per i milanesi o per chi viene da turista e per lavoro a Milano sapere che scende dall'aereo e dall'aeroporto in pochi minuti è in centro è certamente un fatto rivoluzionario, almeno nell'ambito italiano. Noi potevamo farlo e abbiamo avuto il coraggio di farlo, chi fa politica deve scegliere e avere il coraggio di fare queste cose - ha detto a Radio Rai1 -, perché le metropolitane sono belle ma ci vogliono anni di lavoro in città e costano molto. Noi abbiamo fatto la metropolitana e anche sistemato in superficie, abbiamo rifatto il verde, giochi per bambini, panchine, piste ciclabili, campi da basket e - ha concluso il sindaco - abbiamo ascoltato i cittadini".

Anche il resto della M4 sarà un metropolitana leggera ad automatismo integrale. Si tratta di un sistema tecnologico che conserva le caratteristiche della metropolitana classica, ma con standard tecnici prestazionali più elevati e meno dispendiosi. La guida è driverless - senza conducente, come accade già per la M5 - e la blu è dotata di un sistema di controllo intelligente del traffico che "garantisce ai passeggeri i più elevati standard di sicurezza", avevano sottolineato da Atm. Le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alla fermata dei treni in stazione "annullando il rischio di cadute o infortuni". La banchina di salita e discesa è completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento, "garantendo l’incolumità delle persone".