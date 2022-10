La metro M4 è pronta ad aprire

Attesa finita. La metro 4 di Milano, la linea blu che si estende per 15 chilometri collegando i quartieri a est del capoluogo con quelli a sud ovest, è pronta ad aprire. A ufficializzarlo, venerdì pomeriggio, è stato il sindaco Beppe Sala.

A margine dell’incontro "Milano cresce, Milano aiuta" al Teatro Lirico, il primo cittadino ha spiegato che "tra qualche settimana aprirà la prima tratta della M4". "È tutto pronto - ha garantito Sala -, c’è il permesso dal Ministero però ci sono i tempi necessari di esercizio. Abbiamo avuto finalmente l'ok dell'istituto che governa i permessi per la messa in funzionamento dell'infrastruttura".

“Adesso sono in partenza da martedì per Buenos Aires per il C40, al mio ritorno decidiamo quando partiamo e poi soprattutto quando apriamo fino a San Babila che è la cosa che ho dato in carico ai miei uffici. Io abito a piazza Risorgimento, vedo che i lavori stanno andando avanti”, ha concluso il sindaco.

Parte della linea blu è pronta ormai da tempo, ma l'inaugurazione era sta rimandata per il calo di passeggeri all'aeroporto di Linate causa covid che non avrebbe reso sostenibile il funzionamento della nuova linea. Tra qualche settimana - è possibile ipotizzare che l'apertura avverrà a novembre - invece verranno messe in funzione le prime sei fermate: Linate, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa e Dateo.

Nella primavera del prossimo anno poi dovrebbe essere la volta di Tricolore e San Babila, dove la blu incrocerà la M1, la rossa. Alla fine dei lavori, prevista per il 2024, la linea conterà in totale 21 stazioni, fino al capolinea di San Cristoforo.