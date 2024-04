Torna in funzione la metro di Milano: quando aprono le nuove fermate (e quali sono)

La "blu" corre di nuovo. Da domani, mercoledì 10 aprile, la metropolitana M4 di Milano riapre dopo sette giorni di stop. Il blocco era scattato lo scorso 3 aprile per per permettere ai tecnici di effettuare tutte le prove necessarie in vista del completamento della linea. Atm aveva chiarito, infatti, che sono in corso "le attività necessarie in vista dell’apertura completa della linea. Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura e delle prove di circolazione richieste dal Ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus", aveva ricordato Atm sul proprio sito e sull'app.

Adesso il periodo di chiusura è praticamente terminato - resta un solo giorno - ed è il momento di pensare al futuro, con la M4 che passerà da 8 a 21 fermate e da 13 a 47 treni. Così la "blu" - che nella sua breve vita ha già trasportato oltre 7 milioni di passeggeri, con una media di 40mila viaggiatori al giorno - sarà completa. Al momento sono aperte le otto fermate di San Babila, Tricolore, Dateo, Susa, Argonne, Forlanini, Repetti e Linate, la cui inaugurazione ha permesso di collegare il city airport meneghino con il centro della città.

Dopo sarà la volta di Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3, Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo. Una data precisa per il taglio del nastro multiplo non c'è ancora, ma non si dovrebbe andare oltre l'autunno 2024, verosimilmente tra ottobre e novembre. Dopo i test che termineranno il 10 aprile, infatti, serviranno altri 60 giorni di pre esercizio e poi tutta la "blu" sarà pronta per aprire.