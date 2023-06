Quando aprono le nuove fermate della metro M4 in centro a Milano

La data cerchiata sul calendario c'è: venerdì 30 giugno. Quel giorno, salvo ritardi, apriranno le due nuove fermate della metro M4, la linea blu di Milano. Nel pomeriggio è infatti prevista l'inaugurazione delle stazioni di Tricolore e San Babila, dove la blu incrocerà la rossa M1.

La metro M4 è in funzione dal 26 novembre 2022, quando hanno aperto le prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. Adesso, nel giro di due settimane, sarà la volta dell'arrivo in centro, con l'aeroporto che sarà così collegato direttamente al Duomo.

Al momento la blu è completamente chiusa per permettere i collaudi necessari all'apertura. "Su richiesta della commissione di sicurezza del ministero delle Infrastrutture, il periodo necessario per completare i test previsti dalle normative sulla sicurezza dei sistemi trasporto è stato prolungato di 15 giorni rispetto al programma iniziale", ha fatto sapere Atm annunciando lo stop lo scorso 10 giugno. "L'apertura è preceduta da una serie di verifiche di sicurezza che fa una commissione la quale risponde al ministero delle infrastrutture", aveva spiegato anche il sindaco, Beppe Sala. "Da quello che sappiamo - aveva rivelato il primo cittadino a fine maggio - il lavoro dovrebbe completarsi in questi giorni, in maniera tale da poter confermare l'idea dell'apertura fino a San Babila che al momento è fissata al 30 giugno al pomeriggio".

Ma la blu, la quinta linea metropolitana di Milano, non si fermerà lì. Le altre fermate della hanno infatti già un crono programma da rispettare e la M4 conterà in totale 21 stazioni, fino all'altro capolinea di San Cristoforo. Dopo San Babila toccherà alla fermata Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo.

La M4 è un metropolitana leggera ad automatismo integrale. Si tratta di un sistema tecnologico che conserva le caratteristiche della metropolitana classica, ma con standard tecnici prestazionali più elevati e meno dispendiosi. La guida è driverless - senza conducente, come accade già per la M5 - e la blu è dotata di un sistema di controllo intelligente del traffico che "garantisce ai passeggeri i più elevati standard di sicurezza", avevano spiegato da Atm. Le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alla fermata dei treni in stazione "annullando il rischio di cadute o infortuni". La banchina di salita e discesa è completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento, "garantendo l’incolumità delle persone".