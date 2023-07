M4 a San Babila: da Palazzo Marino no al ripristino della 73

No al ripristino integrale della linea bus 73 che, prima delle nuove fermate di M4 appena aperte, "copriva" la tratta da San Babila a Linate passando per corso 22 Marzo e viale Corsica, ma sì a una (generica, per ora) riorganizzazione della tratta Linate-centro. È l'esito di una serie di votazioni di ordini del giorno presentati da vari consiglieri comunali di Milano e votati lunedì sera dall'aula.

Sono stati respinti due ordini del giorno che chiedevano esplicitamente il ripristino della 73, che oggi è stata limitata alla tratta da Linate a San Bovio (Peschiera Borromeo) e viceversa, e rinominata 973 poiché ormai è diventata una linea extraurbana, in seguito all'apertura del prolungamento di M4 fino a San Babila. I due ordini del giorno che chiedevano questo erano stati presentati rispettivamente da Alessandro Verri (Lega) e da Carlo Monguzzi (Europa Verde), Enrico Fedrighini e Marco Fumagalli (Lista Sala).

Approvato, invece, l'ordine del giorno più generico, presentato dai capigruppo di maggioranza Filippo Barberis (Pd) e Giulia Pastorella (Azione-Italia Viva), che tiene aperte varie possibilità per "riorganizzare" il trasporto, prevedendo l'ipotesi del "mantenimento della 73 o comunque l'individuazione di una soluzione che consenta di mantenere un servizio di trasporto di superficie nel tratto non coperto da altri mezzi" (cioè viale Forlanini fino all'interscambio con la fermata del metrò).

Diversi cittadini (un gruppo era presente in aula) si erano lamentati del fatto che, con l'apertura delle fermate Tricolore e San Babila, la 73 era stata cancellata nel tratto urbano. Prima percorreva l'asse 22 Marzo-Corsica, parallelo a quello della metropolitana e con un maggior numero di fermate rispetto a quelle di M4. E questo ha comportato immediati disagi per tutti coloro che si recano in corso 22 Marzo o in viale Corsica, tra cui (è stato sottolineato anche in una commissione comunale) diversi anziani e disabili, per la presenza di strutture socio-sanitarie. La presenza, ora, del solo tram 27 non è sufficiente perché questa linea viene servita dai jumbo tram, che non rendono possibile l'uso con carrozzina e lo rendono difficile per chi ha difficoltà deambulatorie. Problemi anche per coloro che vivono o lavorano nella "cittadella" dell'Aeronautica militare in viale Forlanini: circa 600 persone rimaste senza un mezzo Atm.

Sconfessato il Municipio 4

L'ordine del giorno "di maggioranza", approvato dall'aula, prevede tra l'altro di vagliare la possibilità che le corse del 27 siano effettuate, almeno per metà, con i Sirio anziché i jumbo tram, in modo da consentire l'accesso alle carrozzine: segno che il centrosinistra al governo di Milano ha riconosciuto l'esistenza del problema. Ma l'ordine del giorno "di sinistra" che chiedeva esplicitamente il ripristino della 73 è stato respinto con un solo voto di scarto tra favorevoli e contrari. A favore hanno votato i partiti di centrodestra e, nella maggioranza, i tre consiglieri Europa Verde e due consiglieri della Lista Sala (Fedrighini e Fumagalli). D'altra parte in precedenza il consiglio di Municipio 4 aveva votato all'unanimità per il ripristino della 73. Il voto in consiglio comunale suona quindi, anche, come una sconfessione del voto in Municipio.

Soddisfatta Arianna Censi, assessora alla mobilità, per la quale l'ordine del giorno approvato "dà la forza per modificare la delibera dell'agenzia del trasporto pubblico locale del 2018", che aveva stabilito la cancellazione del tratto urbano della 73 quando sarebbe stato attivato il collegamento in metrò tra Linate e San Babila, e aggiunge che "il consiglio ci aiuta a chiedere ai dirigenti di poter modificare la delibera dell'agenzia". Censi non ha però mancato di sottolineare che, a suo parere, "occorre ridurre la ridondanza del trasporto pubblico".

"Scelta sbagliata"

"Se Milano vuole davvero ridurre il traffico privato e potenziare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile, tagliare una linea Atm come la 73 va in direzione esattamente contraria", il commento di Fedrighini: "Metropolitane e mezzi di superficie offrono servizi diversi, rispondono a esigenze di mobilità diverse e fra loro integrate; il percorso della 73 è peraltro diverso da quello della M4. Puntare sulle metropolitane riducendo contestualmente la capillarità del trasporto pubblico di superficie è una scelta sbagliata e dannosa. Purtroppo la nostra proposta non è passata per un solo voto, nonostante anche il Municipio 4 avesse approvato all'unanimità una proposta analoga. Un'occasione persa per rimediare a un grave errore che stanno pagando quotidianamente gli utenti del servizio di trasporto pubblico".