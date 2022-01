Milano potrebbe avere la sesta linea del metrò. Ecco il percorso della 'rosa'

Milano potrebbe avere, in futuro, la sesta linea della metropolitana. E' già stato scelto il colore: sarà rosa. E si chiamerà M6. Per il momento non c'è nulla di sicuro, soltanto un'ipotesi di tracciato che andrebbe dal quadrante nord-ovest (Quarto Oggiaro) al quadrante sud-est (Ponte Lambro). Un tracciato pensato molti anni fa, nel 2010, con l'amministrazione di centrodestra guidata da Letizia Moratti.

La lentezza dei lavori per M4 (blu) ha forse messo in secondo piano per tanti anni l'idea di dotare la città d'una ulteriore linea del metrò, ma ora c'è una novità: 800 milioni di euro in finanziaria per le metropolitane milanesi. Ne beneficeranno le linee esistenti, più o meno tutte interessate ad ipotesi anche avanzate di prolungamento, come la M1 che arriverà a Baggio e al quartiere degli Olmi, ma anche la M2 (Rozzano e Brugherio), la M3 (San Donato) e la M4 (Corsico). Per quanto riguarda la rosa, la M6, la dotazione di risorse aggiuntive consentirebbe di realizzare un vero studio di fattibilità, un atto necessario e preliminare per poi procedere con il progetto.

Il possibile tracciato della M6

L'idea centrale è quella di estendere sempre di più la rete metropolitana verso l'hinterland, in modo da ridurre il traffico di veicoli in entrata in città. Ma anche quello di migliorare i collegamenti interni, visto che, appunto, si parla della M6. Il tracciato disegnato dodici anni fa prevede quasi quaranta fermate partendo da Quarto Oggiaro, lungo viale Certosa. Già ideato però un possibile prolungamento a nord fino a Baranzate.

La nuova metropolitana incrocerebbe M1 a Pagano, M2 a Porta Genova e M3 a Rogoredo, per poi proseguire verso la Darsena e, da lì, allo Scalo Romana, fino ad arrivare al quartiere di Ponte Lambro. Lambirebbe dunque una zona, quella dello Scalo Romana, in via di intensa trasformazione residenziale e non, e porterebbe altre stazioni del metrò nel municipio 5, che ora 'dispone' solo di quella di piazza Abbiategrasso sulla verde.