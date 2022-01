Metro, bici e auto in sharing: a Milano in arrivo un'app unica per tutti i mezzi di trasporto

Metro, bus, tram, auto in sharing, monopattini in condivisione. Tutto nello stesso "posto". Il comune di Milano ha aderito a "Maas, mobility as a service", un'applicazione per smartphone e web con la quale i cittadini potranno pianificare i propri spostamenti scegliendo i mezzi di trasporto preferiti, anche combinandoli tra di loro, con la possibilità di poter prenotare ed acquistare biglietti, corse e viaggi.

Così, a Milano - e in altre 12 città ammesse alla sperimentazione - sarà possibile acquistare e pagare sulla stessa app corse su mezzi Atm, macchine, bici e monopattini in sharing. Dopo l'accesso al progetto del ministero per l'innovazione tecnologica e del ministero della mobilità sostenibile, il capoluogo meneghino si è anche candidato a essere tra le prime tre città d'Italia che partiranno subito con la sperimentazione. Quindi, anche se non ci sono ancora date ufficiali, l'app Maas potrebbe essere presto lanciata sotto la Madonnina.

Inserendo punto di partenza e arrivo, l'app illustrerà tutte le possibilità di trasporto che si potranno utilizzare su quella tratta riunendo le linee di trasporto pubblico locale, i taxi e i mezzi in condivisione. E dalla stessa app sarà possibile pagare, senza doversi spostare tra le applicazioni delle diverse società.

"È un nuovo modo di intendere la mobilità, è una rivoluzione - ha commentato, entusiasta, l'assessore alla mobilità di Milano, Arianna Censi - ed è giusto che parta dalle grandi aree urbane. L'idea alla base è il rapportarsi all'organizzazione della propria mobilità in modo più dinamico e non ripetitivo e, a regime, potrebbe produrre risparmi di scala. È una vera rivoluzione, un nuovo modo di intendere il concetto di trasporto e Milano - ha concluso la Censi - non poteva certamente mancare questa opportunità".