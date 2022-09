Ecco Tessy, le macchinette che stampano l'abbonamento Atm: dove sono

Sono in funzione nelle stazioni dei mezzi di Milano le macchinette "Tessy", una nuova generazione di stampanti self service che permettono di ritirare la tessera per l’abbonamento richiesta online.

Atm, in una nota, spiega come funziona in modo molto semplice lo strumento:

Fate online la richiesta della tessera Inserite su Tessy il codice che avete ricevuto via email Ritirate subito la vostra nuova tessera, già pronta per viaggiare

Dove sono le macchinette Tessy

Duomo (vicino ai tornelli della M1 e all'ATM Point),

Cadorna (di fronte all’ATM Point)

Loreto (di fronte ai tornelli di accesso alla M1)

Garibaldi (vicino ai tornelli della M2)

Centrale (di fronte ai tornelli della M2, vicino alle scale che portano alla stazione FS)

Bisceglie

Sesto FS

Molino Dorino

Cologno Nord

Famagosta

Gessate

Zara

San Donato

In caso di smarrimento del codice, si può recuperare in questa pagina. Qui tutte le tariffe e le tipologie di abbonamento.