Ecco i 34 milanesi "maestri del lavoro" nominati da Mattarella

Somo 33 i milanesi del Lavoro insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Riceveranno la Stella al merito del lavoro nella giornata di domani, mercoledì 1° maggio al conservatorio “Giuseppe Verdi”.

La “Stella” riprende così la tradizione di essere conferita il primo maggio nel capoluogo di Regione dopo che nel 2023, in occasione del centenario della istituzione della “Stella”, venne conferita nel corso di una cerimonia il 5 dicembre al Quirinale dal Presidente Mattarella per 40 Maestri sorteggiati in rappresentanza di tutte le regioni.

Le "Stelle" sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a lavoratori dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze della stessa azienda o di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse e si siano distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Le aziende milanesi hanno proposto come maestri, nel mese di ottobre scorso, alcuni loro dipendenti all’Ispettorato regionale del lavoro: ci sono dirigenti, impiegati, quadri e operai che hanno superato prima il vaglio a livello regionale, poi quello nazionale e sono stati infine presentati dal ministro del lavoro, Marina Elvira Calderone, al presidente Mattarella che li ha nominati, con proprio decreto, maestri del lavoro.

I milanesi premiati con la stella del Lavoro