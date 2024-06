Esselunga fa anche le magliette e calze (e vanno a ruba)

Magliette, calzini, ma anche infradito, palloni, tazze e molto altro. In una parola: merchandising, ma griffato Esselunga. È quello che ha lanciato nei giorni scorsi la catena di supermercati, tutti prodotti in vendita sia nei negozi che online.

“I nuovi articoli appartengono a varie categorie e spaziano dalla cancelleria all’abbigliamento, dagli articoli mare e pioggia a quelli per la tavola, per i party e anche con una selezione di prodotti multimediali”, hanno spiegato da Esselunga attraverso una nota.

Tutti i prodotti della collezione

All’interno dei punti vendita si possono comprare quaderni, astucci, penne, matite, gomme, stickers e cartellette che compongono la linea cancelleria della società della famiglia Caprotti.

Per la stagione estiva non mancheranno colorati palloni da portare in spiaggia, i teli in microfibra, la sacca con i cordini, la pochette e le infradito con la “esse lunga” che rimane impressa sulla sabbia. Dopo l’estate, invece, arriveranno gli ombrelli e i cappelli a falda.

Durante tutto l’arco dell’anno i clienti troveranno in vendita articoli per la tavola e per le feste: piatti, bicchieri, mug, tovaglioli di carta e tovagliette colorate da tante fragole rosse su fondo bianco. Non mancano accessori multimediali come power Bank a forma di pomodoro, auricolari bluetooth e speaker.