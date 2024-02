Sold out in 24 ore per il concerto di Mahmood a Milano: fuori la seconda data

Sold out da record: in sole 24 ore sono stati venduti tutti i biglietti per la tappa milanese del concerto di Mahmood che si terrà al Forum di Assago il 21 ottobre. Il cantante, reduce dal successo di Sanremo e della sua “Tuta gold”, raddoppia con un secondo appuntamento il 22 ottobre, oltre alle date di Roma e Napoli.

Il concerto arriva dopo l’European Tour che ha visto Mahmood impegnato in 17 città e che si chiuderà con le tappe, anch’esse sold out, di maggio (17 e 18) al Fabrique. Poi ci sarà il Summer Tour in partenza il 19 luglio.

“Tuta gold” è attualmente al primo posto della Top 50 Italia di Spotify, al secondo posto per i debutti a livello globale e nelle 31esima posizione nella Top Global. Il videoclip, in cui Mahmood canta e balla la coreografia che ha fatto il giro del web, ha 5,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.