Perché Mahmood sta lasciando materassi in giro per le strade

Parole scritte su materassi abbandonati in giro per le città. È la curiosa iniziativa del cantautore Mahmood e probabilmente è legata alla partecipazione al Festival di Sanremo.Messaggi su un materasso, non nella classica bottiglia lanciata in mare. Sono stati lasciati in vari angoli di Milano, Napoli e Roma. Il video con i messaggi lasciati da Mahmood

Materassi con queste scritte e il logo di Mahmood: "Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno". "Mi chiedevo un giorno se avrei guadagnato per invitare degli amici a cena", è un'altra delle frasi che si legge. E ancora: "Sembravamo impazziti... Siamo mai stati felici?". La curiosa iniziativa non ha ancora un senso chiaro, ma è sicuramente qualcosa che si lega alla partecipazione al Festival di Sanremo.