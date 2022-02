Sanremo 2022, vince (ancora) Mahmood, con Blanco

Seconda vittoria per Mahmood, dopo il trionfo del 2019 il cantante milanese vince insieme a Blanco anche la 72esima edizione del festival di Sanremo con la canzone Brividi.

Favoriti fin dall'inizio, i due cantautori hanno conquistato pubblico (54.3% al televoto) e sala stampa già dal primo ascolto. Voluti fortemente da Amadeus, separatamente, hanno deciso di partecipare insieme. Scelta vincente. Saranno loro a rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest, come hanno confermato dopo la vittoria in conferenza stampa: "È la cosa più bella che possiamo fare, poi sarà a Torino e siamo ancora più felici". Nei loro confronti un'ondata di affetto: "Ho sentito qualcosa che non sentivo da un paio d'anni - ha detto Mahmood - . Questi giorni sotto il nostro hotel è sempre pieno di gente, vogliono cantare e stare con noi". E Blanco ricorda come è nata la loro canzone: "L'abbiamo fatta in modo super spontaneo. Lui si è messo al piano ed è veuta così. Il bello della musica. L'ho fatta sentire per la prima volta a mio papà in macchina e mi ha detto di provare ad andare a Sanremo. Potere dei genitori, non sbagliano mai".

Chi è Mahmood

Classe 1992, all'anagrafe Alessandro Mahmoud, l'artista, che ha madre sarda e padre egiziano, è cresciuto nella periferia di Milano, al Gratosoglio. Era già stato vincitore dell'edizione 2019 di Sanremo, la 69esima, con il brano 'Soldi'. Quest'anno, a differenza di allora, si è esibito in coppia con il bresciano Blanco.

Il cantante ha iniziato a interessarsi alla musica in modo professionale quando aveva solo 12 anni, studiando canto, chitarra e, successivamente, pianoforte. Mahmood ha frequentato la scuola di musica Cpm e ha fatto parte del Coro Glik (Centro Teatro Attivo). Nel frattempo si è diplomato al liceo linguistico. Legatissimo alla città di Milano, ne parla in molti dei suoi brani, che spesso trattano temi legati alla vita in periferia. Ad agosto 2021 nell'incendio di via Antonini è stata distrutta dalle fiamme anche la sua abitazione all'interno della Torre dei Moro.