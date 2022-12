Majorino, Moratti e Fontana camerieri per un giorno: serviranno i senzatetto

I tre candidati alla presidenza della Lombardia vestiranno per un giorno i panni dei camerieri, mettendosi al servizio dei senzatetto. È l'iniziativa dii Cityangels, quest'anno organizzata con Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Attilio Fontana, per il tradizionale pranzo dell'Epifania per i senzatetto di Milano.

All'appuntamento, che sarà alle 12 di venerdì 6 gennaio all'hotel Principe di Savoia, oltre ai tre candidanti alle prossime elezioni in Lombardia, parteciperanno anche politici di ogni partito, tra i quali Mariastella Gelmini (Azione), l'ex viceministro 5 Stelle Stefano Buffagni, le parlamentari Pd Lia Quartapelle e Silvia Roggiani, gli assessori regionali e comunali e personaggi come i comici Enrico Beruschi e Leonardo Manera, la cantante Ivana Spagna e il rugbista della Nazionale italiana Maxime Mbanda.

Ai fornelli lo chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, il quale, chiamato dalla madrina dei City Angels Daniela Javarone, cucinerà il pasto che sarà servito da camerieri d'eccezione. Al centro della sala, inoltre, a un 'tavolo della pace' mangeranno insieme cinque ucraini e cinque russi. Per la vigilia di Natale, invece, sempre City Angels promuove un momento di preghiera interconfessionale al Memoriale della Shoah con il cappellano del carcere minorile Beccaria don Claudio Burgio, gli imam Abd Al Sabur Turrini, vicepresidente dell'Unione Islamica Italiana, Maryan Ismail e Khaled Elhediny; la rabbina Sylvia Rothschild; don Igor Krupa della Chiesa ucraina e il monaco buddista Cesare Milani.