"Mezzi pubblici gratis per gli under 25": la proposta di Majorino

Mezzi pubblici gratuiti per i lombardi che hanno meno di 25 anni. A proporlo il candidato alla presidenza di Regione Lombardia del centro sinistra, Pierfrancesco Majorino.

"Penso che il trasporto pubblico regionale debba essere gratuito per gli under 25, questo sarà uno dei contenuti della nostra proposta che presenteremo in questi giorni, a partire da domani - le parole dell'europarlamentare del Pd, a margine di una visita al mercato di via Di Rudinì, zona Barona -. Credo tantissimo, innanzitutto, al sostegno di una nuova generazione di cittadini per i quali si deve preparare un pacchetto di agevolazioni rispetto anche alla funzione culturale, come avvenuto negli anni scorsi per i diciottenni con i governi di centrosinistra".

Di trasporto pubblico, mercoledì 11 gennaio al Palazzo delle Stelline, avevano parlato sia Majorino sia Letizia Moratti (candidata alla presidenza della Lombardia con una lista civica e il sostegno del Terzo Polo). Moratti, in particolare, anche nei giorni scorsi aveva espresso la volontà di privatizzare Trenord per renderla più efficiente. Diversa la ricetta proposta dall'europarlamentare, che aveva parlato di ribaltarne la gestione.

Sala contro i mezzi gratis

All'inizio di gennaio a dirsi fortemente contrario alla gratuità dei mezzi pubblici era stato invece il sindaco di Milano, Beppe Sala, che aveva definito un "grave errore" la proposta, avanzata in alcune città italiane, di rendere gratuiti i mezzi di trasporto, affermando che si tratterebbe di "pura demagogia". Il commento era arrivato dopo che l'amministrazione di Bari aveva deciso di portare il prezzo delll'abbonamento annuale ai mezzi da 250 euro a 20 euro, per invogliare i cittadini a lasciare a casa l'auto. Una scelta, quella fatta dalla città pugliese, che a livello internazionale non è affatto una novità. La Germania, ad esempio, qualche mese fa aveva introdotto un abbonamento da 9 euro al mese per il trasporto pubblico locale e regionale. E anche Spagna e Lussemburgo avevano applicato vari sconti, fino alla quasi gratuità, per salire sui mezzi pubblici.

La replica di Palazzo Lombardia a Majorino

"Trasporti gratis per gli under 25? Majorino dica come intenderebbe sostenere economicamente un’operazione di questo tipo - si legge in una nota di Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile -. Rendere gratuiti i trasporti a circa un milione di studenti vorrebbe dire come minimo raddoppiare le spese per il trasporto pubblico locale. Majorino dovrebbe anche spiegare come gli enti locali possano compensare i mancati introiti dagli abbonamenti degli studenti. Forse Majorino vuole privilegiare gli studenti a discapito delle famiglie numerose e dei più fragili, anziani e persone con disabilità? Insomma, è facile fare sparate elettorali utopiche sapendo già che la realtà dei fatti è un’altra”.