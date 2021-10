L'Humanitas smetterà dal 2022 di seguire i pazienti cronici

L'ospedale Humanitas di Rozzano 'abbandona' la gestione dei malati cronici a partire dal primo gennaio 2022: oltre quella data verranno garantite soltanto visite ed esami prescritti e prenotati prima del 31 dicembre, e per tutto il 2022. L'ospedale, nel comunicare la decisione, aggiunge che i pazienti cronici che finora facevano riferimento all'Humanitas dovranno rivolgersi a un altro centro per l'organizzazione del percorso terapeutico, oppure al proprio medico di medicina generale.

"E' una decisione molto grave perché lascia senza un punto di riferimento importante migliaia di pazienti", commenta il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì divulgando alla stampa la notizia e ricordando che l'Humanitas è un centro particolarmente 'nevralgico' per tutto il territorio a sud di Milano.

La riforma Maroni e i pazienti cronici

"Se il pubblico e il privato hanno gli stessi doveri, come mai un'azienda privata può decidere di non effettuare più un servizio per i pazienti cronici che in Lombardia sono 3,5 milioni?", si chiede l'esponente pentastellato che annuncia di avere depositato un'interrogazione al Pirellone per avere chiarimenti dall'assessorato al Welfare. "Ciò che è avvenuto è la prova tangibile dei limiti di una riforma sanitaria che equipara i diritti tra chi ha come 'mission' la salute pubblica e chi, invece, pensa solo al ritorno economico delle prestazioni sanitarie".

La possibilità di avere un centro che gestisca tutto quanto serve al malato cronico (visite, esami e piano terapeutico) era stata introdotta, tra mille polemiche, durante la presidenza di Roberto Maroni.