I guariti da tumore avranno diritto all'oblio oncologico

Le persone colpite da un tumore, e poi guarite, in un prossimo futuro potrebbero avere il diritto a non essere discriminate nell'accesso a servizi come mutui e prestiti o all'adozione e affido di minori, grazie allo strumento del "diritto all'oblio oncologico": una mozione in tal senso, presentata da Lisa Noja (Azione-Italia Viva), è stata approvata all'unanimità (con lungo applauso finale) dal consiglio regionaled ella Lombardia.

In tutta Italia, tra i tre e i quattro milioni di persone sono affette, o sono state affette da tumore, e circa un milione di persone è guarito da almeno cinque anni. Tuttavia la "guarigione clinica" non viene accompagnata dalla "guarigione giuridica". In altre parole, la burocrazia non "dimentica" la malattia tumorale, e la conseguenza è che gli ex malati sono a volte discriminati. Per esempio se chiedono di accendere un mutuo, ma anche in altre circostanze.

Già legge in Europa

Proprio in questi giorni, la commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha adottato il testo unificato per un disegno di legge. "Siamo consapevoli della delicatezza della questione, che coinvolge il diritto alla salute e anche il diritto alla privacy", ha detto Noja intervenendo per illustrare la mozione, ricordando che vari Paesi dell'Unione europea (Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda e Portogallo) hanno affrontato il tema con una legge. "Vogliamo - ha detto Noja - che la Regione Lombardia, nell'ambito delle sue competenze, s'impegni fattivamente perché tale diritto" all'oblio oncologico "sia fatto valere a ogni livello".