L'ultima richiesta di un malato terminale: "Fatemi salutare la mia cagnolina"

Il signor Silvano era da tempo ricoverato nell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo per una patologia oncoematologica a rapida progressione. Consapevole della sua prognosi, il malato terminale aveva manifestato la volontà di rientrare a casa con il supporto delle cure palliative per poter stare in compagnia della propria cagnolina Tota. Non è stato possibile. Gli eventi sono purtroppo precipitati più rapidamente del previsto, non consentendo tale percorso. Così i professionisti del reparto hanno organizzato, grazie ai familiari del paziente, un incontro tra il signor Silvano e la sua Tota.

A immortalare e pubblicare i momenti commoventi sono stati gli stessi operatori dell'Asst Nord Milano che hanno postato sulle pagine social le immagini dell'incontro.

Un incontro a sorpresa, emozionante per Silvano che, prima di spegnersi, ha potuto salutare la sua amata cagnolina. "Le nostre più sentite condoglianze ai familiari del signor Silvano e un grazie per aver condiviso con noi un amore così grande", scrive su Facebook l'azienda sanitaria.