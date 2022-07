Lascia il lavoro per una malattia: colleghi (e ditta) gli regalano le ore per la pensione

L'ostacolo più grande dopo trenta anni di lavoro. Lo stop obbligato dopo decenni passati in azienda, a un passo dall'inizio della sua nuova vita. Una nuova vita che potrà comunque cominciare grazie all'aiuto, e alla solidarietà, dei suoi colleghi e dei suoi storici datori di lavoro.

Sì perché Benedetto, 66 anni, dipendente della Cofle group di Trezzo sull'Adda, ha rischiato di perdere tutto a un passo dal "traguardo". "Dopo avere lavorato per oltre 30 anni in azienda, e a pochi mesi della pensione, si è trovato ad affrontare una malattia che gli ha impedito di proseguire fattivamente la sua attività in azienda", hanno raccontato dalla società fondata negli anni '60 e specializzata nella fabbricazione dei cavi di controllo per il settore automotive. "Venendogli così a mancare la completa copertura economica per i restanti mesi a venire, su iniziativa dei suoi colleghi e in collaborazione con l’azienda e le Rsu, è stata attivata una banca delle ore solidale", hanno spiegato dalla proprietà del gruppo.

E l'iniziativa è stata accolta con gioia da tutti i colleghi, che hanno dato immediatamente il loro contributo. "Questo accordo ha previsto una donazione su base volontaria e a titolo gratuito di ore di Par - permessi annui retribuiti -, in favore del lavoratore in difficoltà". E in un attimo è arrivato il lieto fine. "Il combinato delle ore raccolte fra i colleghi e l’integrazione a suo tempo garantita dall’azienda per la quota mancante, permetterà a Benedetto di raggiungere in piena serenità il suo traguardo pensionistico previsto per febbraio 2023". "Un ringraziamento - ha concluso la ditta - a chi ha aderito a questa iniziativa solidale, e un augurio a Benedetto". Che potrà godersi la sua pensione.