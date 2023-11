Malattie sessualmente trasmesse: in Lombardia ci saranno più screening gratuiti

In Lombardia crescerà lo screening gratuito per prevenire e diagnosticare precocemente le malattie sessualmente trasmesse. Una mozione in tal senso, promossa dal gruppo di opposizione di centrosinistra del Patto Civico, è stata approvata all'unanimità (ma con alcune assenze tra i banchi della maggioranza) in consiglio regionale. Il testo chiede anche una più stretta collaborazione tra aziende sanitarie e associazioni del terzo settore per promuovere campagne informative, sui social e nelle scuole, sui fattori di rischio, la prevenzione, la diagnosi e le cure.

Previsto anche un accordo con le università lombarde e le Ats per una campagna rivolta agli oltre 83mila studenti fuori sede, affinché siano stimolati a iscriversi al servizio sanitario di Regione Lombardia vedendosi così garantiti gli accertamenti diagnostici per le infezioni sessualmente trasmesse prescrivibili in gratuità.

L'Istituto superiore di Sanità registra un aumento del 18%, nel 2021, delle infezioni di questo tipo, come Hiv, sifilide, gonorrea e clamidia, per la quale è particolarmente colpita la fascia d'età tra i 15 e i 24 anni. "Un dato allarmante - commenta Luca Paladini, consigliere regionale del Patto Civico - è che il 63% delle persone scopre di essere positiva all'Hiv quando la malattia è già conclamata: questo determina maggiore difficoltà nell'avvio delle terapie".