Paura al Conservatorio: malore per Vasily Petrenko, si accascia mentre dirige concerto

Attimi di panico e choc giovedì sera al Conservatorio di Milano durante il concerto della Royal Philharmonic Orchestra.

Secondo quanto è trapelato, il maestro Vasily Petrenko, che stava dirigendo il Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Cajkovskji con solista Julia Fisher, ha avuto un malore sul palcoscenico. Ha iniziato a tremare e ha perso l'equilibrio, facendo cadere il leggio.

I musicisti hanno interrotto l'esecuzione e alcuni di loro si sono precipitati ad aiutare Petrenko, portandogli una sedia e una bottiglia d'acqua. Un medico è salito sul palco per soccorrerlo, mentre una voce all'altoparlante chiedeva se ci fosse un altro dottore in sala. Fortunatamente, il direttore 47enne si è ripreso e ha voluto continuare il concerto, che fa parte del festival Mito. Ha ripreso a dirigere da seduto, fino alla fine del brano di Cajkovskji. Il pubblico lo ha applaudito calorosamente, insieme a Fisher che ha offerto come bis il capriccio n. 13 di Paganini.