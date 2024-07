Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Berlusconi (ma resterà Malpensa)

Non un radicale cambio di nome, ma un’aggiunta. D’ora in poi l’aeroporto tra Milano e Varese si chiamerà “Aeroporto Internazionale Milano Malpensa ’Silvio Berlusconi’”. Lo ha reso noto il ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini giovedì 11 luglio, alcuni giorni dopo l’annuncio “a sorpresa” fatto dallo stesso leader della Lega.

Il primo via libera alla nuova denominazione era arrivato venerdì 6 luglio quando il consiglio d’amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha approvato la richiesta avanzata da Palazzo Lombardia circa un anno fa. “Il cda dell’Enac ha approvato la proposta della regione Lombardia di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Malpensa - aveva dichiarato Matteo Salvini durante un intervento al forum in masseria a Manduria, nella tenuta di Bruno Vespa -. Siccome la firma e la decisione è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti penso, avendo sentito il ministro dei Trasporti, che sarà d’accordo”.

Le critiche

L’annuncio di Salvini era stato accolto con favore da esponenti di Forza Italia, Lega e FdI, ma aveva suscitato aspre polemiche tra i partiti di minoranza in parlamento. Critiche feroci erano arrivate anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che si è scagliato contro il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma (il comune di Milano è azionista di maggioranza di Sea, l’azienda che gestisce gli scali). “Non discuto la figura di Di Palma, ci ho sempre lavorato, discuto che questa è una decisione importante, non è una cosa da poco, quindi perché non si è confrontato con Sea? Gli costava così tanto confrontarsi con Sea prima di prendere una decisione? Una decisione del genere va presa in 24 ore?”, aveva detto il sindaco parlando con i giornalisti martedì 9 luglio.

Recentemente si era parlato dell’ipotesi di intitolare l’aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi, sempre su proposta del ministro Salvini. Il leader leghista aveva inviato una lettera direttamente all’Enac. Già un anno fa, a pochi giorni dai funerali del fondatore di Forza Italia, Salvini aveva rilanciato la proposta dell’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini.

Le petizioni per intitolare lo scalo a Carla Fracci o Luca Attanasio

Sul web erano nate diverse petizioni per fermare l’iniziativa. I sindacati chiedevano che lo scalo fosse intitolato all’étoile della Scala Carla Fracci, mentre alcune persone proponevano di intitolare lo scalo a Luca Attanasio, l’ambasciatore brianzolo ucciso in Congo nel febbraio 2021.

Tutto inutile: nei prossimi giorni l’aeroporto cambierà ufficialmente nome. Il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che Sea “provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione”.

Le reazioni dopo l’annuncio ufficiale

“Non ci rassegniamo, l’aeroporto di Malpensa è dei cittadini e non delle forze politiche di maggioranza. L’intitolazione a Berlusconi è una forzatura nel merito e nel metodo - ha tuonato Pierfrancesco Majorino in una nota -. Come Partito Democratico della Lombardia, di Milano e di Varese agiremo per le vie formali affinché venga revocata. È uno sfregio a centinaia di migliaia di persone che in queste ore si sono mobilitate per affermare la loro contrarietà all’intitolazione di una struttura pubblica a una persona divisiva e portatrice di valori non condivisi”.

“Il cambio di denominazione all’Aeroporto di Malpensa è un’operazione insensata, divisiva e non in linea con le decisioni prese per gli altri aeroporti italiani, che sono intitolati a grandi personaggi storici condivisi - ha chiosato la vicepresidente di Azione, consigliera comunale e capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera Giulia Pastorella -. L'unico altro aeroporto dedicato a un politico è il Pertini di Torino, ma non si possono mettere sullo stesso piano Berlusconi e un presidente della Repubblica. Con questa decisione la maggioranza ed Enac coprono di ridicolo soprattutto se stessi, e mancano l’opportunità di dedicare Malpensa a figure storiche quali la milanese Rosina Ferrario, che fu la prima aviatrice italiana della storia, come suggerito dal Consiglio Comunale di Milano”.

"Una gran bella notizia. Il presidente Silvio Berlusconi merita a pieno titolo questo riconoscimento. Un italiano che per il suo Paese ha fatto molto. Ancora una volta la sinistra ha perso un'occasione di crescita”. così Luca Bernardo capogruppo di Fi a Palazzo Marino sull'intitolazione ufficiale dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi.