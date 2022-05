I danni causati dal maltempo a Milano e in varie zone della Lombardia

"La sala operativa regionale, in costante contatto con i comandi provinciali dei vigili del fuoco sta monitorando costantemente la situazione e l'evoluzione dei fenomeni in atto. Al momento, sulla Lombardia permane una situazione di tempo instabile, invito dunque la popolazione a prestare la massima attenzione".

Così in una nota l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che dopo l'ondata di maltempo che ha colpito diverse province lombarde, in particolare quella di Brescia, nella zona del lago d'Iseo e di Darfo Boario Terme, assicura che "Regione Lombardia è disponibile a finanziare, sin da subito, le opere di pronto intervento per il Comune di Angolo Terme, per un importo totale di 100mila euro", dove una frana ha provocato il crollo di un tratto di strada di via Lorenzetti con 38 persone immediatamente evacuate a scopo preventivo.

Nel paese della Val Camonica sono in fase di valutazione le operazioni da mettere in atto per rendere sicuro il versante. "Appena si concluderanno i sopralluoghi da parte dei tecnici valuteremo come procedere anche per quanto riguarda la messa in sicurezza definitiva", assicura Foroni, ringraziando "tutti gli operatori e squadre di vigili del fuoco che in queste ore sono al lavoro per garantire il ripristino della normalità e prestare supporto alla popolazione".

Disagi anche in provincia di Bergamo, dove la Regione segnala trenta interventi da parte dei vigili del fuoco al confine con Brescia e in Val Cavallina a causa del forte vento che ha divelto tetti e cartellonistica stradale e abbattuto alberi. Scoperchiato anche il tetto dell'ospedale di Trescore Balneario (Bg). Caduta di alberi e allagamenti sono stati registrati nella provincia di Monza e Brianza e nella Città Metropolitana di Milano, colpita da forti piogge e grandinate.