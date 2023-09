Maltempo: stanziati 300mila euro per la manutenzione del Lambro

La Lombardia stanzia 5 milioni di euro per interventi sulla rete idrica, dopo le piogge torrenziali degli ultimi mesi e il meteo che mette in allerta sul rischio idrogeologico. Diversi gli interventi previsti a Milano e nell’hinterland, a partire dalla manutenzione straordinaria sul Lambro meridionale per cui sono stati stanziati 300mila euro.

“Questa decisione rappresenta un altro significativo passo avanti verso la tutela delle comunità locali - afferma l’assessore al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi -. Sono le 23 opere di cui si compone il piano che interesserà i corsi d’acqua che attraversano le province di Milano, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona”.

Primo punto del programma è la manutenzione straordinaria del canale Redefossi tra San Donato Milanese e il Vettabbia. Prevista la manutenzione del sistema di bacinizzazione, formato da dighe e sbarramenti, del canale Scolmatore nord ovest e il tratto tra Settimo Milanese e Albairate. Sul Lambro due tipi di interventi: da un lato si lavorerà dalla parte settentrionale tra le province di Monza e Brianza e il territorio milanese; dall’altro lato, quello meridionale, la manutenzione avverrà tra le provincie di Milano, Lodi, e Pavia, e tra i comuni di Milano, Villanterio, Landriano e Sant'Angelo Lodigiano. Lavori anche sul Seveso, su cui la protezione civile vigila costantemente date le recenti esondazioni.