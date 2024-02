Maltempo a Milano, scattano i test sulla vasca anti-esondazione del Seveso

Pioggia, vento e maltempo a Milano. Ma anche condizioni ideali per testare la vasca contro le esondazioni del Seveso.

"La vasca è stata riempita fino a circa poco più della metà della sua capienza - ha spiegato l’assessore alla sicurezza Marco Granelli -. Ora attendiamo la fine dell'allerta e poi la vasca verrà svuotata con le pompe e subito a seguire, la vasca sarà pulita dai fanghi lasciati sul fondo e sulle sponde, e poi rimessa l'acqua di falda per ricostituire il lago. Sono attivi tutti i monitoraggi ambientali e i campionamenti, a tutela di tutti. Gli uccelli, grazie alle zattere galleggianti continuano a vivere nel lago, anche in queste ore. Ora abbiamo una certezza in più, la vasca di Milano c'è e funziona, sappiamo che possiamo contare su di essa durante le allerte".

"Una certezza importante - ha proseguito ancora l'assessore - per Niguarda, Pratocentenaro, Istria, Testi, Zara, Isola. Grazie al lavoro di questi anni del Comune di Milano, di MM, della Protezione civile comunale e dell'impresa, alle risorse messe dal Governo Renzi con Italia sicura, e la regia della Regione e alla collaborazione del Parconord. E con Regione Lombardia, AIPO e Protezione civile regionale continueremo a lavorare perché sappiamo tutti che per proteggere pienamente i nostri quartieri abbiamo bisogno dell'intero sistema".