Paola, la milanese che torna a scrivere e cucinare grazie a mani bioniche

Afferrare una tazzina di caffè, tenere in mano un uovo, selezionare un video su uno schermo touch, scrivere una lettera. Tutti gesti che la maggior parte delle persone dà per scontati, ma che per chi ha perso le mani, non lo sono affatto. È il caso di Paola, sessantenne di Milano, che ora è tornata a poter fare tutte queste cose grazie a mani bioniche di ultima generazione.

Paola aveva perso le mani e una parte del braccio, poco sopra il polso, a causa di un'infezione. Oggi è la seconda persona in Italia a poter usare le protesi Nexus, le più evolute a livello internazionale. In passato la donna utilizzava mani mioelettriche di vecchia generazione, che però rendevano molto difficili e in alcuni casi impossibili azioni quotidiane come cucinare o scrivere.

Gli arti bionici, applicati a Paola dall’Officina ortopedica Maria Adelaide di Torino, sono potenti, leggeri, veloci e consentono movimenti naturali e fluidi. Possono inoltre essere ricaricati velocemente attraverso un normale cavetto Usb. Per imparare a utilizzarle, la 60enne sta seguendo un periodo di allenamento all'’Uo (Unità operativa) Dat del Centro Irccs Santa Maria Nascente, diretto dalla dottoressa Rosa Maria Converti, struttura specializzata in questi casi.

“Siamo molto contenti del risultato e di come Paola sta affrontando questa nuova fase della sua vita - le parole del dottor Roberto Ariagno, direttore dell’Officina ortopedica Maria Adelaide -. Le funzionalità straordinarie della mano Nexus risultano ancora più utili in casi di amputazione bilaterale. La mano offre 14 prese personalizzabili, oltre alla possibilità di prono-supinazione e flesso-estensione del polso, rendendo così possibili i gesti quotidiani e una sempre maggiore autonomia”.