La manifestazione del Primo Maggio a Milano: sicurezza sul lavoro e no alle guerre

Il corteo milanese del primo maggio, festa del lavoro e dei lavoratori, si è incentrato da una parte sulla difesa dei diritti e della sicurezza sul lavoro, dall'altra su temi internazionali come il riarmo e la guerra in Ucraina. Al corteo hanno partecipato in migliaia, dopo lo stop di due anni a causa delle restrizioni dovute al covid.

In testa alla manifestazione i vessilli e gli stendardi della regione e dei comuni di Milano (con l'assessora allo sviluppo economico Alessia Cappello), Sesto San Giovanni e Cormano; poi i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, con una nutrita rappresentanza soprattutto dei metalmeccanici. Quelli della Fiom-Cgil hanno sfilato cantando Bandiera Rossa, mentre in generale sono state diffuse le note di Bella Ciao, ma anche di canzoni di Calcutta e dei Negrita.

Dopo i sindacati, i partiti: prima il Partito democratico, poi Sinistra Italiana e Rifondazione comunista. Numerosi i militanti di Lotta Comunista. In questo spezzone, striscioni e cartelloni contro l'imperialismo, contro "l'invasione russa e tutte le guerre" e il paragone tra Kyiv e Belgrado, Kabul, Tripoli e Damasco, le capitali che, secondo il partito leninista, avrebbero subito "l'imperialismo unitario".