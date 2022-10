"Stop all'invio di armi e tregua immediata": la manifestazione per la pace in Ucraina a Milano

Manifestazione per la pace, indetta a Milano sabato 15 ottobre in piazza del Duomo (angolo Arengario) a partire dalle tre di pomeriggio. Lo slogan è "La pace chiama, io ci vado, noi ci andiamo": Saranno tra l'altro presenti i candidati di Unione Popolare alle recenti elezioni politiche. L'obiettivo dichiarato della manifestazione è la richiesta di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, con "tregua, negoziati, stop all'invio di armi", come si legge in una nota diffusa mercoledì.

"La manifestazione - si legge ancora - è volutamente lanciata anche priva del simbolo e il manifesto è a disposizione di chiunque voglia utilizzarlo apponendo il proprio logo. La guerra in Ucraina sta raggiungendo in queste ore dei livelli di pericolo per l’intera umanità che non sono più eludibili con la retorica dei dibattiti televisivi, né risolvibili con l’individuazione delle responsabilità del conflitto. L’apertura di un pericolosissimo dibattito 'normalizzante' sulla possibilità dell'utilizzo di armi nucleari da parte di uno o entrambi i contendenti non è accettabile".