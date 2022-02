In centinaia al Pirellone contro la riforma sanitaria Moratti-Fontana

Manifestazione di Medicina Democratica e Coordinamento lombardo per il diritto alla salute a Palazzo Lombardia, lunedì pomeriggio. Il presidio si è svolto nei pressi del Pirellone in via Galvani. "Se la Lombardia fosse una nazione, sarebbe all’ottavo posto al mondo con oltre 380 morti per covid ogni 100 mila abitanti", si legge in una nota del Coordinamento: "Un triste primato che la mette al primo posto assoluto in Italia per numero di morti e per percentuale sul totale della popolazione". Numeri che, secondo i manifestanti, "sono la conseguenza diretta del progressivo 'spolpamento' del servizio pubblico, che lo ha reso incapace di fronteggiare il disastro della pandemia e che rischia solo di peggiorare con la riforma sanitaria Moratti-Fontana, messa in discussione persino dalla Ragioneria dello Stato".

In centinaia sono arrivati da diverse parti della Lombardia, in rappresentanza di oltre cinquanta associazioni aderenti e delle forze di opposizione in consiglio regionale. Una ventina gli interventi che si sono succeduti, accompagnati dal frastuono di pentole e casseruole e dalla musica della Banda degli Ottoni a Scoppio.

"A due anni dal paziente uno non c'è proprio nulla da commemorare né cerimonie da celebrare, se non piangere i nostri morti e chiedere giustizia - ha detto Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica a nome del Coordinamento lombardo per il diritto alla salute -. Oggi sono necessari fatti e interventi urgenti perché c'è un malato grave da curare, e cioè la sanità lombarda, che è e rimane il vero paziente zero".

"Abbiamo richiesto al ministro Speranza con una lettera e con una petizione (quasi 30 mila firme) di intervenire in modo significativo sulla legge 22/2021, la cosiddetta riforma della sanità targata Moratti-Fontana. La risposta è stata deludente e contraddittoria, perché limitata agli aspetti strutturali del servizio sanitario regionale, mentre i temi principali riguardano l'estesa privatizzazione e l'ospedalocentrismo", ha continuato Caldiroli.

"Il presidente Fontana e l'assessore Moratti - ha sottolineato Andrea Barbato, presidente Forum Diritto alla Salute - girano per la Lombardia a inaugurare case di comunità che sono poco più di poliambulatori preesistenti o rimessi a nuovo, a cui hanno cambiato la targa all'entrata. Calati dall'alto, senza confronto con gli enti locali, rischiano di essere nulla di più che uffici di smistamento delle richieste di prestazioni, peraltro con la esplicita possibilità di gestione da parte dei privati".