Ucraina, il corteo nel corteo del 25 Aprile. "Vogliamo la pace, resistiamo all'aggressione" Centinaia di ucraini alla manifestazione del 25 Aprile a Milano. Bandiere, canti, slogan contro Putin e, dal palco di piazza del Duomo, l'appello di due ucraine: "Dateci tutti gli strumenti per resistere, pace non può essere resa incondizionata"

Al termine del corteo © Melley/MT

Il giallo e il blu sulle bandiere, sui foulard, disegnati sulle guance, scolpiti nei cuori di centinaia di ucraini. La novità più importante del corteo del 25 Aprile a Milano era costituita proprio dalla loro partecipazione. Una novità doverosa. L'Ucraina è in guerra, non per sua scelta, ma per difendersi dall'aggressore, e a Kyiv, a Kharkiv, a Irpin, a Bucha, a Mariupol, a Kramatorsk e nelle altre città che abbiamo visto da lontano, distrutte brutalmente, annichilite con le loro popolazioni, lì c'è la resistenza di popolo nel 2022. Innanzitutto una resistenza morale: gli ucraini sono certi (e non stancano di ripeterci, a patto di ascoltarli almeno un po') che, se si arrendessero, se cedessero, sarebbero comunque distrutti nella loro identità culturale, nella loro lingua, nella loro storia, nel loro diritto a scegliere dove andare, dove guardare. Nessun ucraino avrebbe voluto la guerra.

Ed ecco perché un posto, nel corteo del 25 Aprile, spettava di diritto allo 'spezzone' ucraino. Ed ecco perché il loro 'spezzone' è diventato il luogo più naturale in cui restare durante il corteo. Sono tanti i privilegi nell'avere condiviso la manifestazione con gli ucraini. Il primo è quello di poter sentire gli applausi sinceri rivolti a loro dai milanesi ai lati di corso Venezia, piazza Meda, piazza Scala. A cui gli ucraini rispondono: "Grazie Italia, grazie per la solidarietà". Il secondo è quello di poter respirare il sentimento di resistenza dove esso vive attualmente, in un popolo intero che sostiene i soldati nella guerra di difesa a cui sono stati costretti dall'invasione. Attraverso gli occhi che non sorridono. Attraverso i canti patriottici che nulla tolgono alla speranza di pace, ma affermano la necessità di una pace giusta, di libertà. "Nel prato, lì un viburno rosso si è chinato in basso. Per qualche ragione, la nostra gloriosa Ucraina è stata così preoccupata. E prenderemo il viburno rosso e lo solleveremo. Noi, la nostra gloriosa Ucraina, dobbiamo rallegrarci, e gioire", come recita una canzone folk di più di cent'anni fa, diventata subito un inno mondiale della resistenza ucraina.

Parlare con gli ucraini

Un terzo privilegio è quello di parlare con loro, evitando la divisione in due piazze, descritta da una giovane ucraina da tanto tempo a Milano. Stare con loro, parlare con loro, significa imparare a non chiedere, in questo periodo, "come stai?". Significa condividere la gioia di una donna felice di raccontarti che la madre anziana è riuscita finalmente a scappare da Mariupol e arriverà presto a Milano. Dopo essersi sentite due o tre volte in due mesi. Significa non essere più "due mondi diversi" ma comprendere lo spirito ucraino, domandare direttamente a loro se volevano la guerra, se vorrebbero la resa, se vorrebbero le armi, se vorrebbero la pace. Scoprire quanto è importante avere le armi per raggiungere una pace equa. Quanto è terrificante una resa di fronte a un potere straniero che non ti considera degno di esistere. "Il putinismo non passerà", uno dei messaggi degli ucraini durante il corteo, non è uno slogan, è una dichiarazione di pace. Perché è il Cremlino ad avere minato la pace. In Ucraina e in Europa.

"Non ci resta che resistere"

"La società moderna non dovrebbe mai ricorrere alla guerra come soluzione dei contrasti. Spero e prego tutti i giorni che tutto ciò finisca e ci si avvii ad una pace duratura. La guerra va fermata. Certo, non può avvenire con una resa incondizionata del popolo ucraino. Non è giusto. Si è arrivati a negare il diritto di esistere ad una nazione, ad un popolo. Non ci resta che resistere, più uniti che mai. La possibilità di autodeterminazione e la libertà vanno difese in tutti i modi. E' un dovere morale", ha detto, nel suo intervento al termine della manifestazione in piazza del Duomo, Tetyana Bandelyuk, una delle due donne ucraine ad avere preso la parola.

Le ha fatto eco Iryna Yarmolenko, consigliera comunale di Bucha, rifugiata a Praga, citando 'Bella Ciao': "Oggi sono una partigiana, e la mia arma è il mio libero discorso a tutti voi. Mentre Elon Musk invia robot su Marte, i soldati russi uccidono il mio popolo e rubano anche frullatori e PlayStation. Mentre tutti noi combattiamo contro il cambiametno climatico, i russi bombardano le centrali nucleari di Energodar e Chernobyl. Mentre l'intelligenza artificiale fa fronte a tonnellate d'informazioni, i media russi spiegano 24 ore al giorno in tv l'importanza di distruggere l'identità ucraina".

"Siamo tutti per la pace"

Yarmolenko ha insistito sull'importanza di avviare subito la ricostruzione delle città ("il 76% della bellissima Irpin è stata distrutta, con i suoi splendidi parchi e infrastrutture"), mettendo in rete urbanisti, architetti, persone capaci di raccogliere fondi, ma anche sindaci delle città europee ("per favore, Sala, caro sindaco di Milano, unisciti"). Ha parlato delle diverse forme di resistenza da parte degli insegnanti, dei giornalisti, dei medici. E ha concluso: "L'esercito ucraino dovrebbe avere il necessario per proteggere i nostri confini e un'Ucraina indipendente e tutte le anime ucraine. Ma anche, ognuno di noi dovrebbe fare tutto ciò che è in suo potere affinché questa forza di resistenza non sia più necessaria. Siamo tutti per la pace".

Stare insieme agli ucraini, parlare con loro, significa superare una distanza che renderebbe difficile, se non impossibile, capirsi. La storia dell'Ucraina, così come dello spazio ex imperiale ed ex sovietico, è pressoché sconosciuta in occidente. Così la comprensione diventa più che mai necessaria per guardare ciò che accade con gli occhi di chi subisce la guerra. Anche in un momento drammatico, la dignitià degli ucraini ispira: da quelli che cantano la canzone del viburno rosso e nello stesso tempo denunciano il putinismo come nuovo fascismo, alla consigliera di Bucha che si mette subito al lavoro per ricostruire le città distrutte, ancor prima che la guerra sia finita. Lasciamoci ispirare da questa forza che, probabilmente, soltanto una grande sofferenza sa creare.